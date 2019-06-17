6 فوائد لفاكهة "الباشن فروت"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تعد "الباشن فروت" فاكهة عطرية تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الحيوية، وتؤكل هذه الفاكهة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وهناك أكثر من 500 نوع من هذه الفاكهة، بألوان مختلفة مثل الأرجواني الداكن والبرتقالي والأصفر.

وتتعدد الفوائد الصحية للباشن فروت، من تعزيز الهضم ووظيفة المناعة إلى تحسين البصر وخفض ضغط الدم.

وفيما يلي مجموعة من الفوائد الصحية لفاكهة "الباشن فروت" وفقا لما ورد في موقع "بولدسكاي":

1- تعزيز المناعة: لاحتوائها على فيتامين C ومضادات الأكسدة وبعض المركبات، وتساعد هذه الفيتامينات في إزالة الجذور الحرة من الجسم وتحسين قدرة الجسم على مكافحة الالتهابات.

2- تمنع السرطان: تعمل مادة البوليفينول في الباشن فروت كمضاد للأكسدة والالتهابات، لتحمي بذلك من الأمراض المزمنة مثل السرطان، ويقلل وجود البيتا كاروتين من خطر الاصابة بسرطان القولون وسرطان المعدة وسرطان البروستاتا وسرطان الثدي.

3- تحسين عملية الهضم: تحتوي الباشن فروت على الألياف الغذائية، التي تحافظ على صحة الأمعاء وتمنع بذلك الإمساك، وتتمتع الباشن فروت بتأثير ملين، مما يساعد على تنظيف القولون ويحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

4- الحفاظ على صحة القلب: حيث تعد مصدرا جيدا للمعادن، والبوتاسيوم، وتحوي بذور الباشن فروت على الكثير من الألياف، التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على معدلات مستقرة للكوليسترول.

5- تحسين مقاومة الأنسولين: تحتوي الباشن فروت على نسبة منخفضة من السكريات، مما يعني أنها لا تسبب ارتفاعا في مستويات السكر في الدم، وبالتالي فهي خيار جيد لمرضى السكر.

6- السيطرة على القلق: ارتبط مركب المغنيسيوم الموجود في الباشن فروت بالقدرة على خفض التوتر والقلق، وأظهرت دراسة أجريت عام 2017 أن المغنيسيوم يمكن أن يساعد الناس في التحكم بمستويات القلق لديهم.