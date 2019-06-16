محمد صلاح يرفض عرضين كبيرين من ريال مدريد ويوفنتوس

المصدر: موقع الإمارات اليوم

رفض نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزيين محمد صلاح عرضين من ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي هذا الصيف، وذلك كما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد ويوفنتوس عرضا نحو 150 مليون جنيه استرليني لضم صلاح ولكن اللاعب المصري يبدو أنه يفضل البقاء في انفيلد خاصة بعد التتويج بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا.

وكان "موصلاح" مرشحاً بقوة للرحيل عن ليفربول هذا الموسم، والانتقال إلى الدوري الإسباني أو العودة إلى الدوري الإيطالي حيث سبق له اللعب في فيورنتينا وروما.

ولكن النجم المصري صاحب الـ71 هدفا خلال 104 مباراة مع ليفربول قرر تأجيل أي خطوة تتعلق بمستقبله ربما إلى ما بعد نهاية الموسم المقبل.