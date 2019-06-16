حكم قضائي بالحبس على المطرب سعد الصغيّر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أصدرت محكمة مصرية، أمس قراراً يؤيد إدانة المغني المصري سعد الصغير، بالحبس لمدة عام، مع وقف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف، كما أيدت الأمر القضائي الثاني بسداده مليون و197 ألف جنيه لمصلحة الضرائب.

وكانت محكمة مصرية قد أصدرت حكماً قضائياً في أبريل الماضي، بحبس الصغير، سنة بتهمة التهرب الضريبي، حيث أنه قد تهرب من سداد مليون و197 ألف جنيه لمصلحة الضرائب.

واتهمت النيابة العامة سعد الصغير، بالتهرب وإخفاء إدارة عمله فى الفترة من 2007 إلى 2015، مع عدة شركات، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية بعدد من الفنادق الكبرى.