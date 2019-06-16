عائلة تستدعي الشرطة لتفريق ضيوف حفل عيد ميلاد

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

استدعت عائلةألمانية كانت تحتفل بعيد ميلاد ابنتها أفراد الشرطة لتفريق حشود بعد أن اكتظ الحفل فجأة بمئات الشباب.

واشتبك ضيوف حفل عيد الميلاد مع الشرطة، في ساعة مبكرة من امس السبت،التي حاولت تفريق مئات الشباب من أمام منزل الفتاة.

وذكرت الشرطة الألمانية،أن ما يتراوح بين 300 و 400 شخص، معظمهم من الشباب، تجمعوا أمام منزل الفتاة 16 عاماً في بلدة جرونشتات القريبة من مدينة مانهايم.

ولم تستطع الفتاة صاحبة عيد الميلاد أو والدها السيطرة على الحشود الصاخبة أمام المنزل، فقاما باستدعاء الشرطة.

وعندما وصل رجال الشرطة إلى المكان، رشقهم رواد الحفل بالحجارة، وردت الشرطة باستخدام الهراوات. واستغرق الأمر من الشرطة عدة ساعات لاستعادة النظام.

وأصيب أحد رجال الشرطة بجروح، وتم اعتقال تسعة أشخاص.

ولم يتضح بعد كيف أصبح الحفل كبيراً وصاخباً إلى هذا الحد، حيث قال المضيفون إن دعوتهم كانت موجهة للأصدقاء والعائلة على وجه الخصوص.