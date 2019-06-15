هل تعلم ماذا تفعل الهواتف الذكية في مفاصل اليد؟

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حذر الأطباء من أن هوس استخدام الهواتف الذكية بشكل مبالغ فيه، يمكن أن يؤدي إلى التهاب في أوتار اليد، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن بعض التقارير أشارت إلى أن عددا متزايدا من المرضى يصابون بالتهاب أوتار اليد بسبب تبديل الكتابة على الشاشات باستخدام اللمس بدلا من الأقلام، ما تسبب لدى البعض في إصابة إبهام اليد الذي أصبح لا يستخدم بشكل كاف.

وأفادت "ديلي ميل" نقلا عن البروفيسور راكيل كانتيرو، وهو معالج طبيعي، أن "ضمور الإبهام أصبح شائعا بسبب ممارستنا اليومية. في الواقع، نحن نتحدث بالفعل عن التهاب الأوتار عبر الهاتف".

وحذر باحثون في جامعة ملقة الإسبانية أنه في عصر الأجهزة الإلكترونية المحمولة، يستخدم العديد من الأفراد مرارا وتكرارا الإبهام في الكتابة اليومية على الهواتف الذكية، ما تنتج عنه إصابة بالتهاب الغشاء المفصلي".

وتحدث إصابة الغشاء المفصلي عندما تلتهب الأنسجة الرخوة في المفاصل، والمعروفة باسم الغشاء الزلالي.