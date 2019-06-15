شرطة أبوظبي تحذر من ترك الأطفال بمفردهم مع الغرباء والمربيات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حذرت شرطة ابوظبي من مخاطر إهمال الأسر للأطفال بتركهم لفترات طويلة تحت رعاية المربيات او الغرباء على نحو قد تترتب عليه نتائج تنعكس سلباً بتعرضهم للأذى أو الابتزاز مؤكدة أهتمامها بتعزيز أمن وسلامة النشء بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأوضح العقيد سعيد حمد الكعبي مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بالإنابة أن شرطة تنفذ حملات وبرامج توعية للأسر لحماية صحة الطفل النفسية والجسدية والسلامة العامة.

وأشار إلى تركيز المراكز على حماية الأسر والأطفال ورعايتهم ،والتزامها باستخدام افضل الممارسات الشرطية والاجراءات الاحترازية لضمان حصولهم على افضل معايير الاستقرار الاسري.

وناشد الأهالي بعدم الانشغال عن الأطفال وتركهم برفقة الخادمات لساعات طويلة ، موضحاً أن قانون العقوبات في الدولة يُحمل المهملين المسؤولية عن التقصير في واجباتهم مؤكداً ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياة وسلامة الأطفال.

واضاف: إن أغلب المربيات لاتتوفر لديهن أدنى مهارات تربية الأطفال، وتنشئتهم والتعامل معهم، مما ينعكس سلبياً على حالة الأبناء النفسية، والصحية، والسلوكية، حاثاً الأمهات على توفير الرعاية والرقابة اللصيقة وعدم إهمال أطفالهم وحمايتهم من المخاطر.