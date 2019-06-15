روسيا تكشف عن رأس ذئب عمرها 40 ألف عام

المصدر: موقع الامارات اليوم

عثر أحد سكان منطقة سيبيريا بسويسرا على رأس ذئب كان قد لقي حتفه منذ 40 ألف عام، وذلك كما ذكرت صحيفة "سايبيريان تايمز".

وأضافت الصحيفة أن الجليد حفظ رأس هذا الذئب في حالة جيدة جدا لدرجة أن الفراء والأسنان والمخ وأنسجة الوجه لم يصبها أي تلف تقريبا..

وتم تسليم رأس الذئب إلى أكاديمية العلوم في ياكوتيا والتي أرسلت عينات وبيانات للخارج بمساعدة علماء آخرين من اليابان والسويد لتحديد العمر التقريبي، الذي تبين أنه نحو 40 ألف عام.

وتم عرض الرأس هذا الأسبوع في لقطات قدمتها الأكاديمية ويظهر فيها رأس الحيوان، الذي يبدو أكبر بوضوح من رأس الذئب في العصر الحالي والفراء يغطيها ويمكن كذلك رؤية الأسنان.