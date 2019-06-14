جهاز "على شكل قلادة" ينبهك وقت التعرض لإشعاعات مسرطنة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أطلقت لوريال الفرنسية بالتعاون مع "آبل"، جهازاً صغيراً ذكياً يعمل على مراقبة تعرض الجلد للأشعة فوق البنفسجية المسببة لمرض السرطان.

ويمكن ارتداء الجهاز "My SkinTrack UV" مثل القلادة أو تثبيته على الملابس، والحقائب والاكسسوارات وغيرها، وهو مستشعر إلكتروني صغير للأشعة المسرطنة، يتصل لاسلكياً بالهاتف الذكي "آي فون" عبر تطبيق يعرض النتائج أولاً بأول.

وبحسب موقع صحيفة "ميرور" البريطانية فإنه بجانب الأشعة فوق البنفسجية، يقيس الجهاز أيضاً نسبة تلوث الجو، والرطوبة، وحبوب اللقاح، ليسمح لصاحبه بمعرفة البيئة المحيطة به ويقدم الحماية والعناية المثلى لصحة بشرته.

ولا يحتاج الجهاز للشحن، أو إلى بطارية وينشط فور تعرضه لأشعة الشمس، ويقترن بهاتف آي فون عبر تقنية الاتصال قريبة المدى "NFC"، والتطبيق مندرج ضمن حزمة آبل للصحة "HealthKit" ويُخزن البيانات مدة 3 أشهر.

ويتلقى صاحب الجهاز الاخطارات والتنبيهات عبر التطبيق على شاشة آي فون، عندما تُشكل البيئة المحيطة به أي تهديد محتمل لصحة البشرة، ويتم تحميل التطبيق مجاناً، أما سعر الجهاز فيبلغ 60 جنيهاً استرلينياً.