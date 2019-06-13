أم صينية ترمي بطفلها من الشرفة فور قطع حبله السري

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم



ألقت الشرطة الصينية القبض سيدة تبلغ من العمر 22 عاما، بعد أن قامت برمي رضيعها من الشرفة عقب ولادته مباشرة .

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الشرطة اعتقلت هذه السيدة بعدما قامت بإلقاء طفلها حديث الولادة من شرفة شقتها الواقعة في الطابق الثالث بأحد المباني السكنية في جنوب الصين، فورا بعد قطع حبله السري.

وسقط الطفل من الشرفة، ليقوم الجيران بإنقاذه وإبلاغ الشرطة.

وقال الجيران في المبنى السكني الواقع بمقاطعة هونان، إنهم سمعوا صرخات متقطعة صادرة من الشرفة واعتقدوا أنها قطة، ولكن أحدهم أدرك أنه صوت صرخة طفل، فخرجوا ليتبينوا الأمر ووجدوا أنه طفل بالفعل.

ونقل الطفل إلى المستشفى وأكد الأطباء أنه في حالة مستقرة ولا يعاني من أي إصابات.

وأبلغت الشرطة وسائل الإعلام الصينية أنها ألقت القبض على والدة الطفل والتحقيق جار معها، حيث تبين أنها أنجبت هذا الطفل بمفردها في الشقة ودون أي قابلة قانونية، وأن الطفل ولد من علاقة غير شرعية.