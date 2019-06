العائلة المالكة تحتفل بعيد ميلاد الأمير فيليب الـ98 بخصوصية

أتم الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية منذ 71 عاما، عامه الـ 98 اليوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يحتفل فيليب، دوق إدنبره، بعيد ميلاده، بخصوصية، بدون الاعداد لإقامة أي فعاليات عامة.

ونشرت العائلة المالكة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي صورة للأمير فيليب قبل 66 عاما، وعلقت عليها: "ولد دوق ادنبره في مثل هذا اليوم في عام 1921. في هذه الصورة تم تصوير صاحب السمو الملكي في عام 1953 ، قبل 66 عامًا".

The Duke of Edinburgh was born on this day in 1921. In this picture His Royal Highness was photographed in 1953, 66 years ago. #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/drAyE7kj7u