العائلة المالكة تحتفل بعيد ميلاد الأمير فيليب الـ98 بخصوصية

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

أتم الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية منذ 71 عاما، عامه الـ 98 اليوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يحتفل فيليب، دوق إدنبره، بعيد ميلاده، بخصوصية، بدون الاعداد لإقامة أي فعاليات عامة.

ونشرت العائلة المالكة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي صورة للأمير فيليب قبل 66 عاما، وعلقت عليها: "ولد دوق ادنبره في مثل هذا اليوم في عام 1921. في هذه الصورة تم تصوير صاحب السمو الملكي في عام 1953 ، قبل 66 عامًا".

The Duke of Edinburgh was born on this day in 1921. In this picture His Royal Highness was photographed in 1953, 66 years ago. #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/drAyE7kj7u — The Royal Family (@RoyalFamily) June 10, 2019

ويشار إلى أنه الامير الاكبر سنا وصاحب أطول فترة زواج في تاريخ بريطانيا، حيث تصفه الملكة البالغة من العمر 93 عاما بأنه مصدر "قوتها وموجهها الدائم".

وقد تمنى له ولداه، الأمير تشارلز، وأندرو، دوق يورك، عيد ميلاد سعيد من خلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". كما هنأه حفيده الأمير وليام وزوجته كيت، دوقة كيمبريدج.

وقد شارك فيليب في عدد قليل من اللقاءات مع الملكة، منذ تقاعده من أغلب المهام الرسمية في أيار/مايو من عام 2017.

يذكر أن فيليب لديه من الملكة أربعة أبناء وثمانية أحفاد وثمانية من أبناء الأحفاد.