مطارات دبي تحظر منتجات البلاستيك المعدة للاستخدام مرة واحدة

المصدر: دبي - وام

تعهدت مطارات دبي اليوم بأداء دورها في تخليص كوكب الأرض من المنتجات البلاستيكية المعدة للاستخدام لمرة واحدة من خلال الإعلان عن نيتها حظر استخدامها في الساحات المخصصة للمستهلكين في أكثر المطارات الدولية ازدحاما على مستوى العالم بدءا من الأول من يناير 2020.

وتقوم مطارات دبي كل عام بإعادة تدوير ما يزيد على 43 ألف طن من الورق والزجاج والمخلفات الأخرى للحد من تأثيرها على البيئة وعلى مدار الأشهر الستة الماضية فقط تمكنت مطارات دبي من جمع 16 طنا من الزجاجات البلاستيكية وأغطية الزجاجات المعدة للاستخدام مرة واحدة والتخلص منها.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي يوجين باري، إن المطار يستقبل ما يقرب من 90 مليون شخص كل عام وتمتلك إدارته القدرة على إحداث فرق ملموس من خلال خفض استهلاك المنتجات البلاستيكية المعدة للاستخدام مرة واحدة في الساحات المخصصة للمستهلكين بل وإزالة استخدامها نهائيا واليوم نلتزم بالعمل مع جميع شركائنا في قطاعي الامتياز والضيافة لتحقيق هذا الهدف بدءا من الأول من يناير 2020.

وتأكيدا على هذا الالتزام قامت مطارات دبي الأسبوع الماضي بمناسبة " اليوم العالمي للأرض" بالتعاون مع أكثر من 106 شركات تدير أعمالها في مطار دبي الدولي باستعراض التأثير الإيجابي الذي يمكن إحداثه من خلال القضاء على الممارسات والمواد التي من شأنها الإضرار بالبيئة وتم تفعيل مجموعة متنوعة من التدابير بما في ذلك حظر استخدام الأدوات والأكياس البلاستيكية والإيصالات الورقية.