صاعقة برق تقتل امرأة في اسكوتلندا

المصدر: متابعة موقع الامارت اليوم

توفيت امرأة ، بعدما تعرضت لصعقة برق أثناء ممارستها رياضة المشي مع مجموعة من أصدقائها في سلسلة جبال واقعة في الساحل الغربي لاسكوتلندا.

وقالت شرطة اسكوتلندا إن مصابين اثنين جراء صاعقة البرق نُقلا جواً إلى مستشفى بمدينة فورت ويليام، لكن أحدهما توفي متأثراً بجراحه.

وكانت السلطات الاسكوتلندية قد أرسلت مروحيات خفر السواحل وخدمة الإسعاف إلى جانب فريق إنقاذ مُتخصص للعثور على المجموعة المصابة، التي كانت على قمة أحد الجبال.

وعبر إيسلا كامبل، المسؤول عن التحقيق في هذه الواقعة، عن امتنانه للجهات التي استجابت بشكل سريع ومهني لهذا الحادث المأساوي، مقدما تعازيه لعائلة السيدة.