"أوبر" تكشف عن خدماتها الجوية وأسعارها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت شركة "أوبر" أنها تستعد لمباشرة أولى رحلاتها بمروحيات ستنقل الركاب من مطار جون كينيدي في نيويورك إلى جنوب مانهاتن.

وقد أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" نبأ انطلاق خدمة "أوبر إير" وأكدها الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر" دارا خسروشاهي من خلال تغريدة على "تويتر" مرفقاً إياها بالمقال المنشور.

وأوضحت "أوبر" إن الرحلات الجوية التي تستغرق حوالي ثماني دقائق، ستبدأ في 9 يوليو مع "تسعير ديناميكي" من المتوقع أن يراوح بين 200 إلى 225 دولاراً ويشمل النقل البري أيضاً.

وتؤكد هذه الأخبار طموحات "أوبر" بتجاوز خدماتها في شوارع المدينة من خلال جهود "النقل الجوي" التي يشرف عليها فريق "أوبر إليفايت".

وستقدم هذه الخدمة في نيويورك لأعضاء برامج الولاء لـ "أوبر".

وفي حين ثمة خدمات نقل بالمروحية أخرى إلى مطارات نيويورك، يروج لخدمة «أوبر» كحل «سلس» يشمل أيضاً النقل البري ويمكن حجزها من خلال تطبيق يحمل على الهواتف الذكية.

وسبق أن أعلنت "أوبر" عن خطط للنقل الجوي المشترك بحلول العام 2023 بين الضواحي والمدن وقد تكون داخل مدن في الولايات المتحدة ودول أخرى.

ويستخدم هذه الشركة المدرجة حديثاً في البورصة أكثر من 75 مليون شخص ويعمل لحسابها 3 ملايين سائق حول العالم.