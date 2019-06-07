بالفيديو.. إطارات "غير تقليدية".. خالية من الهواء ولا تنفجر

المصدر: متابعة محمد العكور - الإمارات اليوم

يبدو أننا لن نكون بحاجة في المستقبل القريب إلى تفقد ضغط هواء إطارات مركباتنا باستمرار، أو القلق من انفجارها أو تلفها إذا دخل بها أي جسم حاد، وذلك بعد أن كشفت شركتا ميشلان وجنرال موتورز نموذجاً أولياً لإطارات “غير تقليدية” لا تنفجر وخالية من الهواء ولا تتعرض للتلف بسهولة.

وأطلق على النموذج الأولي للإطارات التي ستطرح بالأسواق رسمياً في عام 2024، اسم “الإطارات المقاومة للثقوب”، وذلك في حدث أقيم في مونتريال بكندا الاسبوع الماضي.

وبحسب ما كشفته شركة جنرال موتورز فإن اختباراً أجري للإطارات على سيارة من نوع شيفروليه بولت، مضيفة أن اختبارات أخرى مكثفة ستكون في الشوارع العامة على مركبات من النوع ذاته في وقت لاحق من العام الجاري.

وقالت شركة جنرال موتورز وفق ما نقلته وسائل إعلام مختلفة إن الإطارات ستكون أفضل للسائقين والبيئة على حد سواء.

وأوضحت أن السائقين سيتجنبون المشاكل الناجمة عن الإطارات التقليدية، مثل انفجارها أو تعرضها للثقوب والتلف، وبالنسبة للبيئة فانه المواد الخام المستخدمة ستقل بشكل كبير عن تلك المستخدمة لتصنيع الإطارات التقليدية.

وبينت الشركة أن 200 مليون إطار تالف تستبدل كل عام بسبب تعرضها للضرار، وهو الأمر الذي من شأنه أن ينخفض بعد طرح واستخدام الإطارات الجديدة.