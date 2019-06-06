الداخلية المصرية تعلن مقتل 14 مسلحا من منفذي هجوم العريش الإرهابي

المصدر: القاهرة ــ وام

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل 14 مسلحا في إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية في مدينة العريش شمال سيناء .

وأفاد بيان للداخلية المصرية صباح اليوم بأن تتبع مسار هروب العناصر المنفذة لمهاجمة أحد الحواجز الأمنية بجنوب العريش أمس الأربعاء أسفر عن تحديد تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بحي المساعيد بالعريش.

وأشار البيان إلى أن الإرهابيين قاموا أثناء محاصرتهم بإطلاق النيران بكثافة تجاه قوات الأمن فتم التعامل معهم مما أسفر عن مصرع 14 منهم وعثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية و3 عبوات متفجرة وحزامين ناسفين.

وكانت الداخلية المصرية قد أعلنت في وقت سابق استشهاد 8 من رجال الأمن بينهم ضابط ومقتل 5 مسلحين إثر تبادل لإطلاق النار عقب هجوم استهدف حاجزا أمنيا بشمال سيناء.