حيلة تقنية تكشف كلمات سر الهواتف من صوت مفاتيح الكتابة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

بين خبراء من إنجلترا والسويد أنه يمكن الكشف عن كلمات سر الهواتف، باستخدام ميكروفونات الهواتف المخترقة لفك تشفير صوت الكتابة على المفاتيح التي تم الضغط عليها على شاشة الهاتف الذكي، وفقا لما ورد في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

حيث قام باحثون من جامعة كامبريدج بإنجلترا وجامعة لينشوبينغ في السويد بتزويد 45 مشاركا بأجهزة أندرويد وهواتف ذكية لتسجيل صوت المفاتيح عند الكتابة.

ثم قام الباحثون بتغذية التسجيلات الصوتية في خوارزمية للتعلم الآلي تم تصميمها لمحاولة مطابقة كل اهتزاز بنقطة معينة على شاشة الأجهزة التي لمسها المستخدمون في لوحة المفاتيح على الشاشة أثناء كتابة كلمة المرور أو إدخالها.

ويمكن للخوارزمية القيام بذلك لأن كل لمسة على الشاشة تنشئ موجات صوتية تنتقل إلى ميكروفون الهاتف عبر الشاشة والهواء.

وعندما تنتقل الموجات المختلفة بسرعات مختلفة، فإن الفجوة بين الأوقات التي تصل فيها كل موجة إلى الميكروفون يمكن أن تكشف عن مدى انتقال الموجة، وبالتالي تقريبا تحديد من أين أتت على الشاشة.

وتمكنت الخوارزمية من تخمين 31 من 50 من المفاتيح الأربع التي تم النقر عليها بشكل صحيح، في 10 محاولات فقط بناء على تسجيلات من المشاركين أثناء كتابتهم.

وبذلك يمكن للهجمات التي تعتمد على الميكروفون تحديد بعض ما يكتبه المستخدمون على لوحة مفاتيح الشاشة.

ونبه الخبراء إلى ضرورة الحذر من تنزيل التطبيقات غير الموثوقة، كما نصحوا بتفعيل مايكروفونات الهواتف في التطبيقات المعروفة والموثوقة فقط.