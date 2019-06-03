السودان.. قادة الاحتجاج يؤكدون فض الاعتصام في الخرطوم

المصدر: نقلاً عن العربية

أكد قادة الاحتجاج في السودان، الاثنين، أن القوات السودانية تمكنت من فض الاعتصام قرب المقر العام لقيادة القوات المسلحة في الخرطوم، منددين بما حدث من قوات الأمن.

وقال تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" في بيان: "قامت قوات الدعم السريع والجيش بفض الاعتصام السلمي، ونؤكد أن منطقة القيادة الآن لا توجد بها إلا الأجساد الطاهرة لشهدائنا الذين لم نستطع حتى الآن إجلاءهم من أرض الاعتصام". وحمل البيان المجلس العسكري "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة".

وكانت قوات من الجيش السوداني، قد أغلقت، الاثنين، كل الطرق المؤدية إلى مداخل الاعتصام في العاصمة الخرطوم، وفق مراسل "العربية/الحدث".

وأشار المراسل إلى حدوث إطلاق نار وملاحقات للمحتجين بحي بري في الخرطوم.

من جهتهم، أكد شهود عيان في مدن سودانية خروج محتجين في الولايات.

وكان ناشطون سودانيون قد أفادوا، في وقت سابق، بمقتل 14 شخصاً وإصابة آخرين بجروح خطيرة أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم، صباح الاثنين، فيما تحدثت لجنة أطباء السودان عن 9 قتلى، في الوقت الذي تحاول فيه قوات الأمن فض الاعتصام.