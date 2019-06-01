شاب يستطيع الفرار من الشرطة.. ويتصل بها ليشتكي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

استطاع أحد سكان فلوريدا الاميركية الهروب من عملية تدقيق للشرطة دون أن يتعرض للتوقيف، الأمر الذي دفعه للاتصال للشكوى من عدم فعاليتها.

وأبدى الشاب انزعاجه من عدم قدرة عمليات التدقيق على التقاط المطلوبين حيث مر بـ4 عناصر دون أن يمسكوا به وفقا لما جاء في موقع "العربية".

وقد بثت صحيفة "فلوريدا تايمز يونيون" التسجيل الصوتي للاتصال على موقعها الإلكتروني.

وفرّ الشاب في الرابع من مايو عندما طلب منه شرطي التوقف في منطقة سانت جونز في شمال شرق فلوريدا.

وبعد ساعة على الحادث اتصل الشاب برقم الطوارئ في الولايات المتحدة، على ما ذكر مكتب الشريف الذي أوردت تصريحه صحيفة "فلوريدا تايمز يونيون".

وقال الشاب للمجيب الذي طلب منه أن يوضح ما حصل: "وجه الشرطي مصباحه باتجاهي ومن ثم وقف ورائي وفيما هو يسير باتجاه سيارتي استدرت بالسيارة ومررت بقربه".

وظن الشاب أن الشرطي لا بد أن يكون عمم رقم تسجيل سيارته إلا أنه فوجئ بالمرور أمام أربعة عناصر من الشرطة من دون أن يوقفوه، وسأل غاضباً: "ماذا تفعلون؟".

وقد تم التعرف على مصدر الاتصال وأوقف الشاب في نهاية المطاف غداة ذلك بتهمة القيادة بطريقة خطرة والفرار وسوء استخدام خط الطوارئ، وهو كان مطلوبا في حادث آخر وثمة مذكرة توقيف في حقه.