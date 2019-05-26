زلزال مدمر يضرب أربع دول لاتينية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ضرب زلزال مدمر بقوة 8 درجات على مقياس ريختر، أربع دول لاتينية هي الإكوادور والبيرو وكولومبيا والبرازيل.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية، إن مركز الزلزال وقع على بعد 83 كم جنوب بلدة لاغوناس شمال البيرو وعلى عمق 105 كيلومترات.

وذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الهزة في عاصمة البيرو ليما استمرت نحو دقيقتين وعشر ثوان.

وقررت النيابة إحالة المتهم إلى المحكمة بتهم بالاحتيال والاستيلاء على أموال الغير، وتحرير شبك دون رصيد واستخدامه، والإخلال بعقود إيجار الفلل، وقضت المحكمة الابتدائية بحبسه ثلاث سنوات مع إلزامه برد المبلغ للمستأجرين والذي يزيد عن مليون درهم.