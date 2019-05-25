قتل والديها واختطفها لـ88 يوماً

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قضت المحكمة الجزئية في بارون كاونتي بولاية ويسكونسن جيمس بابلر أمس، على متهم بخطف فتاة بعد قتل والديها بالسجن مدى الحياة دون إمكانية إطلاق سراحه، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن قاضي المحكمة قال إن الجريمة التي ارتكبها جيك باترسون "أشنع وأخطر" جريمة واجهها على الإطلاق وإنه خطر على المجتمع بسبب خيالاته المرتبطة "بخطف فتيات وقتل أسر عديدة".

وصدر حكم آخر بالسجن 40 عاما بحق باترسون بتهمة خطف الفتاة وتدعى جايمي كلوس التي احتجزها لمدة 88 يوما في منطقة ريفية قبل أن تتمكن من الهرب في العاشر من يناير.

وكان باترسون "21 عاماً" قد اعترف في مارس بارتكاب جريمتي القتل والخطف.

وقال الشاب للمحققين، إنه قرر خطفها بعدما رآها تنزل من حافلة المدرسة. ولا يزال الدافع وراء الجرائم مجهولا. واعترف باترسون بالذنب في تهمتين ترتبطان بالقتل العمد وبتهمة الخطف.

وقال أحد المحامين المدافعين عن باترسون "إن حياة من العزلة الاجتماعية قادته لارتكاب الجرائم. حيث أنه ترك عزلته لفترة قصيرة للانضمام لسلاح مشاة البحرية الأميركي ثم سرعان ما استبعد من الخدمة بسبب مرض".