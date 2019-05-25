الشيخة فاطمة تتبرع بـ 10 ملايين درهم لحملة الامارات لأطفال و نساء الروهينغا

المصدر: أبوظبي -وام

تبرعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة و الطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر بمبلغ عشرة ملايين درهم لصالح " حملة الإمارات لأطفال و نساء الروهينغا " التي انطلقت اليوم على مستوى الدولة بتوجيهات القيادة الرشيدة و مشاركة عدد من المنظمات الإنسانية الإماراتية.

تهدف الحملة إلى توفير الاحتياجات الأساسية للاجئي الروهينغا لتخفيف معاناتهم و تحسين ظروفهم الانسانية .

و أشادت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتبرع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك و تجاوبها مع فعاليات الحملة وتضامنها مع أوضاع اللاجئين الروهينغا.

و أكدت الهيئة أن التبرع السخي من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك يأتي ضمن مبادرات سموها المستمرة لتحسين أوضاع الأمومة و الطفولة حول العالم وتعزيز الجهود الدولية في هذا الصدد.