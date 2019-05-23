القوات السعودية تعترض وتدمر طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه مطار نجران

المصدر: الرياض - وام

تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة تحمل متفجرات اطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار "نجران" الإقليمي.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه في تمام الساعة 1.46 ظهر اليوم تم رصد الطائرة المسيرة المستهدفة للمطار الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يوميا دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الذي يعطي حماية خاصة للأعيان المدنية.

وأوضح العقيد المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تتعمد استهداف الأعيان والمرافق المدنية وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات بطريقة ممنهجة دون أي اعتبارات لما قد ينتج عن ذلك من تعريض حياتهم للخطر.

وحذر العقيد المالكي المليشيا الحوثية من مواصلة استهدافها للأعيان والمرافق المدنية وكذلك المدنيين وأن استخدامها لأساليب الهجوم الإرهابي ستكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.