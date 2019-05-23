أرملة تطالب "بوينغ" بـ 276 مليون دولار

رفعت امرأة فرنسية، لقى زوجها حتفه في حادث تحطم طائرة من طراز بوينج 737 ماكس في إثيوبيا، دعوى قضائية في الولايات المتحدة على الشركة المصنعة للطائرة للمطالبة بتعويض 276 مليون دولار على الأقل.

وكان زوجها جوناثان سيكس، وهو مواطن سويدي وكيني، رئيساً تنفيذياً لمجموعة شركات تاماريند.

وقال المحامي الأمريكي نعمان حسين في مؤتمر صحفي في باريس إن موكلته تسعى للحصول على تعويض قدره 276 مليون دولار على الأقل.

وقامت عشرات الأسر بمقاضاة شركة بوينج بسبب تحطم طائرة لايون أير، وتم رفع دعاوى قضائية عديدة بسبب تحطم الطائرة الإثيوبية بالقرب من العاصمة أديس أبابا، وهو ما دفع شركات الطيران حول العالم إلى وقف تشغيل طائرات بوينج 737 ماكس. وقال محام إنه رفع دعوى باسم موكلته ناديج دوبوا سيكس أمام محكمة جزئية أمريكية في شيكاغو.