"يوتيوب" يتحرك ضد مقاطع "العلاج المسموم"

المصدر: موفع الإمارات اليوم

أزال موقع "يوتيوب" بعض مقاطع فيديو تحث الناس على شرب "سائل تنظيف خطير"، بهدف علاج أمراض مستعصية، وذلك كما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

وأضافت الصحيفة أنه بدأ تداول بعض مقاطع الفيديو التي تحوي محتوا غريبا حيث ظهر أحد مروجي النصائح الغريبة مقدماً نفسه بمثابة رجل دين، وظهر في مقطع فيديو وهو يمزج عدة سوائل ثم أطلق عليها اسم "معجزة الحل المعدني".

ونبه الخبراء إلى خطورة هذه النصائح العبثية، وقالوا إن استهلاك كمية من الكلور من شأنه أن يؤدي إلى حالة من الغثيان والجفاف ومضاعفات خطيرة أخرى قد تصل إلى الوفاة.

وبعد إبلاغ "يوتيوب" بشأن المحتوى الخطير، قام الموقع بإزالة مقاطع فيديو، لكن صاحب الوصفة ما زال يدافع عن "علاج الكلور" على الرغم من وقوع ضحايا.