في عمر الـ80.. عجوز تحقق حلمها وتصبح عارضة أزياء

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توجت بيت هاويت البريطانية عامها الثمانين بانطلاقة مهنية جديدة، حيث لم يمنعها تقدم العمر من أن تصبح عارضة أزياء.

ووقعت العجوز، التي كانت تشتغل أستاذة وتقاعدت قبل 10 سنوات، عقدا مع شركة «MOT Models» لتصميم وعرض الأزياء في لندن.

وكانت هاويت، منذ شبابها، تحلم بأن تصبح في يوم من الأيام عارضة أزياء، حيث قالت «حلمي هذا بدأ عام 1950، أي أنه تحقق بعد نحو 69 سنة من الانتظار».

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن أكبر وأقدم عارضة أزياء في العالم تبلغ من العمر 90 عاماً، وتدعى دافني سيلفي وتتحدر من العاصمة البريطانية لندن.