زوجان نسيا رضيعهما في سيارة أجرة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نسي والدان عن طريق الخطأ، مولودهما الحديث في سيارة أجرة أقلتهم من المستشفى إلى المنزل، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي البريطانية".

وأضافت الصحيفة أن الزوجين أخرجا ابنهما الكبير وهو طفل يبلغ من العمر عاماً واحداً من السيارة لكنهما نسيا الآخر، ودفعا أجر السائق وانصرفا دون أن يتذكرا طفلهما الجديد!.

وانصرف السائق ومعه الرضيع دون أن يعلم بوجوده في السيارة حيث أنه كان نائماً، لكنه انتبه عندما بدأ الرضيع في الصراخ بعد أن أوقف السائق السيارة ليتناول وجبة الغداء.

فسارع السائق بالاتصال بالشرطة التي جمعت شمل الطفل مع والديه، اللذين اكتشفا عدم وجود طفلهما بعد فترة وجيزة.