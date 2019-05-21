الهيئة العامة للطيران المدني تنفي الشائعة بشأن سقوط طائرة في دبي

المصدر: أبوظبي-وام

نفت الهيئة العامة للطيران المدني الشائعة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سقوط طائرة اليوم في دبي .. و أكدت أن هذه الأخبار مضللة و لا صحة لها.

جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة فيما يلي نصه : " تنفي الهيئة العامة للطيران المدني الشائعة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص سقوط طائرة اليوم في دبي وتؤكد على أن هذه الأخبار مضللة و لا صحة لها و عليه تهيب بالجمهور عدم تداول هذه الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتؤكد الهيئة أنها المصدر الوحيد لأية معلومات تخص مجال الطيران " .