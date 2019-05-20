بالصورة.. شهادة ميلاد "أرشي" تحمل تفاصيل ملكية جديدة!

المصدر: ترجمة مروه سليم

كشفت شهادة ميلاد أرشي أن دوقة ساسكس أنجبت طفلها الأول في مستشفى بورتلاند الخاص في ويستمنستر، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الدوق والدوقة حاولا الحفاظ على سرية موقع الولادة وتفاصيل طاقمهما الطبي، لكن الشهادة من مكتب تسجيل مدينة ويستمنستر كشفت عن مكان الولادة الذي جاء على عكس من رغبة ميغان للولادة في المنزل.

وأفصحت شهادة الميلاد أيضاً أنه تم ارداج ميغان، كصاحبة السمو الملكي دوقة ساسكس"، وأنه تم كتابة وظيفتها كـ"أميرة المملكة المتحدة" - مثلما فعلت كيت سابقاً.

وكان اللقب الرسمي لميغان هو دوقة ساسكس، لكن عندما تزوجت من هاري، أصبحت "صاحبة السمو الملكي ، الأميرة هاري ويلز" - وهذا هو سبب كونها "أميرة" في المستند.

وأكدت "ديلي ميل" أنه ربما ستضطر الملكة إلى عكس قرون من التقاليد، حيث أن الأميرة ميغان لم تولد إلى العائلية المليكة، ولا تحمل "دم ملكي".

وقالت الصحيفة أنه تم طباعة الشهادة بنفس الأسلوب الذي اتبعه الأمير لويس في أبريل 2018 ، بعد أن تم كتابة مستندات الأميرة شارلوت والأمير جورج بخط اليد، بينما كتب الأمير هاري توقيعه بالإضافة إلى طباعة اسمه على النسخة المقدمة إلى وسائل الإعلام.