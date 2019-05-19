لصاقة ذكية لضبط حرارة الجسم في البرد والحر

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

طور العلماء لصاقة ذكية للجلد بحجم 2 بوصة، يمكنها تبريد أو تدفئة الجسم، ويمكن استخدمها في المنزل أو العمل أو أثناء التنقل.

وتم تصميم اللصاقة من مواد لينة تجعلها جزءا لا يتجزأ من الملابس، لتكون بذلك حلا عمليا مريحا للكثير من الأشخاص مهما كانت درجة حرارة الطقس.

وتم تدعيمها ببطارية مرنة وقابلة للطي، فيما تعد اللصاقة حلا لتوفير الطاقة في التكييف والتدفئة.

وترسل اللصاقة الذكية نبضات ساخنة أو باردة من الكهرباء إلى أي جزء من الجسم وتم تصنيعها من السبائك الحرارية وهي مواد تستخدم الكهرباء لتوليد الحرارة المناسبة.

ويمكن استخدامها في أماكن متعددة كالظهر والرقبة أو القدمين أو الذراعين.