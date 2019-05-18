قلم رصاص مدبب يخترق عنق طالبة كندية!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أنقذ الأطباء في احدى المستشفيات بمدينة تورنتو الكندية، طالبة واشكت على الموت بعد أن دخل قلم رصاص مدبب فيه لمسافة شبه قاتلة، وذلك كما ذكرت صحيفة "ذي ميرور" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الطالبة التي تبلغ من العمر 11 عاما، تعثرت أثناء الاستراحة بين الحصص، وسقطت على عنقها فدخلت النهاية الحادة لقلم الرصاص في رقبتها. ونقلت الطفلة فورا إلى المستشفى بعد أن استدعى المعلمون سيارة الإسعاف.

وأظهرت الأشعة المقطعية أن قلم الرصاص يسد الشريان السباتي الأيسر تماما، في عنق الطالبة، ولكن النبض كان ضمن المعدل الطبيعي ولم تكن تعاني من مشاكل في التنفس.

وأجريت عملية جراحية للفتاة على الفور تكللت بالنجاح بعد أن أزال الأطباء الجسم الغريب وغادرت إلى منزلها بعد يومين فقط.