محمد بن راشد يعزي الشعب اللبناني في وفاة البطريرك نصر الله صفير

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي العزاء للشعب اللبناني في وفاة البطريرك الماروني نصر الله صفير.

وقال سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تعازينا للشعب اللبناني الشقيق في وفاة البطريرك الماروني نصر الله صفير ... كان قوة لصنع السلام وترسيخ استقرار لبنان .. ومثال حقيقي لرجل الدين المتواضع والمحب لقيم العدالة والسلام ".

وكان تم الإعلان في لبنان، الأحد الماضي ، عن وفاة البطريرك الماروني السابق مار نصر الله بطرس صفير، ، عن عمر 99 عاما.