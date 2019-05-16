بالفيديو.. شجار عائلي يدفع صينية لابتلاع سلسلتها!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدمت امرأة صينية على ابتلاع سلسلتها بعد مشاجرة عائلية وابتلعتها بتحد أمام عيون الحاضرين، وذلك كما ذكرت صحيفة "ذي ميرور" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن تسوي زون انتزعت قلادتها من رقبتها إثر نوبة من الغضب بسبب شجار عائلي ثم ابتلعتها في ردة فعل منها، في منزلها بمدينة بينزهو بمقاطعة شاندونغ الصينية.

ونقلت زون على أثرها إلى المستشفى، وأظهرت صور الأشعة السينية أن السلسلة الذهب الذي يبلغ طولها 40 سنتيمترا موجودة في بطنها.

وأجريت عملية جراحية للمرأة، حيث أخرج الأطباء السلسلة من جوفها وتأكدوا من أن القلادة لم تحدث أي خلل في بطانة المعدة أو الأمعاء أو المريء.