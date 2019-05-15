بالصور.. سيارة بنتلي تتحول إلى "دبابة فاخرة"

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

حول مسؤولون بميكانيكا السيارات في مدينة سان بطرسبرغ الروسية السيارة الكوبية الرياضية بنتلي كونتيننتال جي تي إلى وحش متطور وهو دبابة Ultratank.

واستغرق تحويل تلك السيارة العمل عليها لحوالي فترة الستة أشهر، حيث أنه لم يتبقى منها غير الهيكل الخارجي والصالون، فتم استبدال محركها الـ W12 صاحب قوة الـ 600 حصان، بمحرك أقل بساطة وأكثر اقتصادًا، وتم وضع العديد من الأجهزة الروسية الصنع بداخلها بدلا من الإنجليزية. وأصبحت عجلة القيادة تشبه عجلة القيادة في سيارة "بي إم بي" أي تنحني بزاوية صغيرة، كما أن هيكلها أصبح يشبه الهيكل الخفيف السفلي للدبابات، وتم إزالة الفرامل من داخلها، حيث إنها أصبحت مجهزة للعبور في أصعب الطرق.