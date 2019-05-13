صور حزينة لقردة تبكي على رضيعها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداولت مواقع تواصل اجتماعي صوراً لقرد أم تبكي بحرقة فوق جثة ابنها، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطاني.

وأضافت صحيفة "ديلي ميل" البريطاني، أن القرد الأم فقدت ابنها بعد يومين من ولادته، ورفضت ترك جثته حيث كانت تحاول إيقاظه من موته عن طريق تقبيل خديه ومداعبته وهي وهي جالسة حاملة جثة في حديقة شيانغيانغ للحيوانات في مقاطعة هوبي الصينية.

وأخبر الحراس تلفزيون شيانغيانغ أن القردة البالغة من العمر ثلاث سنوات صارت أما لأول مرة وأنجبت طفلها في الـ 4 من الشهر الجاري، إلا أن القرد الصغير المولود لم يكن بصحة جيدة، ورفضت الأم السماح لمراقبيها بالاقتراب منه. وبعد يومين، نفق الرضيع بسبب نقص التغذية.

وقال المدير العام للحديقة جينغ جيان تشياو: "منذ أن أنجبت الأم وهي تمسك بطفلها النافق وترفض أن تتركه".

وأشار التقرير إلى أنه كلما حاول المراقبون الاقتراب منها، كانت تحمل طفلها وتغمره بقوة أكثر.