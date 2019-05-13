دلالات النقاط الحمراء في الجسم

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

يسمى الطفح الجلدي الذي يتخذ شكل عشرات المطبات الحمراء الصغيرة القريبة من بعضها البعض، "جلد الدجاج" لكن اسمه الطبي هو القرنية الحلزونية.

وتعد هذه النقاط الحمراء حالة شائعة وغير ضارة، كما أنها لا تعد معدية، وتكون أكثر سوءا في الشتاء والأحوال الجوية الجافة.

ويؤثر التقرن الحلزوني بشكل شائع على الجزء الخلفي من الذراعين العلويين، وأحيانا في الأرداف والجزء الأمامي من الفخذين و أعلى الظهر، وقد يظهر في حالات نادرة على الحواجب وفروة الرأس أو الجسم بالكامل.

ويحدث التقرن عندما يتراكم الكثير من الكيراتين في بصيلات الشعر، والكيراتين هو بروتين موجود في الطبقة الخارجية القاسية من الجلد، مما يتسبب في ثخانة سطح الجلد، ومن هنا جاء اسم" التقرن ".

حيث تقوم كميات الكيراتين الزائدة بسد بصيلات الشعر بطبقات من الجلد الخشن الصلب، وهذه المقابس الصغيرة توسع المسام، فتضفي على البشرة مظهرا متقطعا".

ويوصي الأطباء بأربع طرق لمكافحة التقرن الحلزوني، تقوم على:

- استخدم المنظفات غير المصنوعة من الصابون، لأن الصابون العادي قد يجفف البشرة ويجعل الحالة أسوأ.

- ترطيب البشرة عندما تكون جافة، ويعتقد أن الكريمات التي تحتوي على حمض الساليسيليك أو حمض اللبنيك أو اليوريا هي الأكثر فعالية.

- فرك الجلد برفق باستخدام رغوة مقشرة أو حجر الحمام لتقشير البشرة الخشنة، مع الحرص على عدم التنظيف بشدة وإزالة طبقات الجلد.

- الاستحمام بالماء الفاتر بدلاً من الحمامات الساخنة.