حلاق "ديليفري" لتجنب الطوابير الطويلة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدم حلاق على تقديم خدمة جديدة في العاصمة الغانية أكرا حيث فتح محل متنقل يقدم الخدمة للزبناء في منازلهم، وذلك لأن محال حلاقة الشعر في مدينته تشهد اقبالا كبيرا.

وأطلق الشاب أنكوماه مشروعه الذي أطلق عليه اسم "شيف ماسترز" أو أساتذة الحلاقة، للزبائن الرجال حتى يوفر عليهم الانتظار لساعات في طوابير طويلة أمام محال الحلاقة.

ويقدم أنكوماه ما هو أكثر من مجرد قصة شعر عادية إذ أنها تجتذب الشباب الراغبين في تجربة أحدث الصيحات.

ويأمل أنكوماه الذي يسعى من خلال مشروعه إلى تخفيف معاناة زبائنه، التوسع في عمله لتصل خدمته إلى بلدان أفريقية أخرى في المستقبل.