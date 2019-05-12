أزمة بين أمل عرفة وشكران مرتجى.. بسبب ماغي بوغصن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أثار سؤال وجهه الممثل السوري باسم ياخور للممثلة شكران مرتجى ضمن برنامجه "أكلناها" عن الممثلة الأكثر حضورا وموهبة، جدلا بين الفنانتين، حيث كان على مرتجى أن تختار بين أمل عرفة وماغي بوغصن.

وجاء السؤال ضمن فقرة تقوم على توجيه أسئلة محرج للضيف، تضعه أمام خيارين، إما الإجابة عن السؤال أو تناول طعام معد بطريقة غير مألوفة، الأمر الذي أحرج مرتجى لتقوم بتناول الطبق بدلا من الإجابة عن السؤال لتجنب الاختيار بين صديقتين.

إلا أن عرفة ردت بعد الحلقة في تعليق وجهت فيه عتبا لشكران مرتجى، مشيرة إلى أنها لم تخترها نظرا لتبعات الموضوع المتعلقة بكون زوج ماغي بوغصن هو المنتج جمال سنان.

وجاء في نص التعليق الخاص بأمل عرفة: وردني قبل قليل أن العزيزة شكران مرتجى بحلقة أمس من برنامج "أكلناها" مع العزيز باسم ياخور طرح عليها سؤالاً هو عبارة عن مقارنة بيني وبين العزيزة ماغي بو غصن من الناحية الفنية، ففضّلت العزيزة شكران أكل طبق (خبصة) لتداري إحراجها أمام هكذا سؤال".