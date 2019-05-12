شرطة أبو ظبي تحذر من ترك السيارات بحالة تشغيل تجنبا للسرقة

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

حذرت مديرية شرطة منطقة العين بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي السائقين من مخاطر ترك سياراتهم في حالة التشغيل أثناء التسوق وقضاء الاحتياجات من المحال التجارية أو محطات الوقود؛ ما يؤدي إلى تعرضها للسرقة من قبل بعض المترصدين من أصحاب النفوس الضعيفة.

وأكد مدير مديرية شرطة منطقة العين العقيد مبارك سيف السبوسي ضرورة عدم التهاون والتقصير بترك المركبات في وضعية التشغيل، مشيراً إلى أن بعض مستخدمي المركبات قد يتركون أولادهم وخاصة الرضع داخل السيارات وهي في حالة التشغيل والانشغال عنهم ونسيانهم لفترات طويلة ما يؤدي إلى تعرضهم للاختناق وغيرها من مخاطر قد تصل للوفاة وخاصة في فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاَ في درجات الحرارة داخل السيارات.

ويشار إلى أن المادة رقم 62 من قانون السير والمرور الاتحادي تنص على توقيع غرامة مالية قدرها 300 درهم على كل من يترك مركبته في حالة التشغيل.