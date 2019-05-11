تغريم فيس بوك 271 ألف دولار بسبب انتهاك لخصوصية بيانات

المصدر: اسطنبول - رويترز

قالت الهيئة التركية المعنية بحماية البيانات الشخصية، أمس، إنها فرضت على فيس بوك غرامة قدرها 1.65 مليون ليرة (270976 دولار) في أبريل بسبب خطأ أدى إلى انتهاك بيانات خاصة.

وأشارت الهيئة إلى بيان أصدرته فيس بوك في ديسمبر قالت فيه إن الشركة اكتشفت ثغرة في واجهة برمجة التطبيقات (إيه.بي.آي) مما سمح لتطبيقات خارجية بالاطلاع على صور مستخدمي فيسبوك.

وقالت الهيئة التركية إن نحو 300 ألف مستخدم في تركيا تضرروا من انتهاك بياناتهم الخاصة. وأضافت أن ثغرة البرمجة المذكورة استمرت لمدة 12 يوما في سبتمبر من العام الماضي وأن عدم تدخل فيس بوك في الوقت المناسب يكشف عن قصور في التقنيات الاحتياطية للتصدي لذلك.