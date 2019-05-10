"فيس بوك" ترفض دعوة من شريك مؤسس لتقسيم الشركة

المصدر: واشنطن ــ رويترز

سارعت فيس بوك إلى رفض دعوة من الشريك المؤسس كريس هيوز يوم الخميس لتقسيم أكبر شركة في العالم لشبكات التواصل الاجتماعي إلى ثلاث شركات، بينما حث مشرعون وزارة العدل الأمريكية على إطلاق تحقيق بشأن الاحتكار.

وتخضع فيس بوك لتدقيق من هيئات تنظيمية حول العالم حول ممارسات تبادل البيانات وأيضا خطاب الكراهية ومعلومات خاطئة على شبكاتها. ويحث بعض المشرعين الأمريكيين على التحرك نحو تقسيم شركات التكنولوجيا الكبيرة وأيضا وضع قواعد تنظيمية اتحادية لحماية الخصوصية.

وفي مقال للرأي بصحيفة نيويورك تايمز، قال هيوز، وهو زميل سابق لمارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك أثناء دراستهما الجامعية ”نحن أمة لها تقليد في كبح الاحتكارات أيا كانت النوايا الحسنة لقادة هذه الشركات. نفوذ مارك لم يسبق له مثيل ولا يتوافق مع التقاليد الأمريكية“.

ولدى الشبكة الاجتماعية لفيسبوك أكثر من ملياري مستخدم في أرجاء العالم. وتملك أيضا واتس آب وماسنجر وإنستجرام وكل منها يستخدمها أكثر من مليار شخص. وكانت فيسبوك قد اشترت إنستجرام في عام 2012 وواتس آب في 2014.