بالفيديو.. أخطبوط يهاجم "إنفلونسر" على الهواء

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أظهرت لقطات قامت بتصويرها "إنفلونسر" لتقوم ببثها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، هجوما شرسا وغير متوقع من أخطبوط فيما كانت تستعد الفتاة لأكله.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الـ"إنفلونسر" الصينية كانت تقدم تحديا، بعدما وعدت بأن تأكل أخطبوطا حيا على الهواء من خلال بث مباشر على موقع "ويبو" الشهير في الصين.

لكن ما إن قربت الفتاة الأخطبوط من وجهها حتى انقض عليها بكل أذرعته وهاجمها بشكل شرس، حتى استطاعت التخلص منه لكن بعد عناء ومحاولات عديدة، حيث ظل الأخطبوط ملتصقا بوجه الفتاة لثوان وأحدث أثرا داميا على خدها.

لكن الشابة لم تستسلم، فما إن نزعت أذرع الأخطبوط حتى تعهدت مجددا بأن تأكل الحيوان الرخو حيا، لكن في مقطع فيديو آخر.