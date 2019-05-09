امرأة تخرج من سروالها تمساحاً خلال تفتيش للشرطة في فلوريدا

المصدر: ميامي - أ ف ب

أخرجت امرأة خلال تفتيش عادي للشرطة في مقاطعة شارلوت في ولاية فلوريدا شرق الولايات المتحدة،، صغير تمساح حي من سروالها، وفق ما أعلنت شرطة المقاطعة.

وأفاد مكتب قائد شرطة المقاطعة الواقعة على السواحل الغربية لولاية فلوريدا قرب متنزه إيفرغليدز الوطني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن المرأة كانت تنقل في سيارتها أيضاً 41 سلحفاة.

ولم يتضح ما إذا كانت المرأة قد أوقفت، غير أن مكتب قائد شرطة مقاطعة شارلوت أشار عبر "فيس بوك" إلى أن هيئة الحياة البحرية والبرية كُلفت التحقيق في الحادثة.

وسجلت فلوريدا في السنوات الماضية ازدياداً في الجرائم والسلوكيات الغريبة، وثمة حساب عبر وسائل التواصل الاجتماعي يحمل اسم "فلوريدا مان" مخصص لهذه الأحداث غير العادية.