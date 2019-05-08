ازدياد أعداد الفراشات مع ازدياد درجات الحرارة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد برنامج لمراقبة الفراشات في المملكة المتحدة أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي صيف العام الماضي أدى إلى تزايد عدد ثلثي أنواع الفراشات في بريطانيا.

وأدى ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي ومستمر في بريطانيا، من أبريل حتى يوليو العام الماضي، إلى تزايد أعداد 39 من أصل 57 نوعاً من الفراشات مقارنة بعام 2017.

وأعلن برنامج مراقبة الفراشات في المملكة المتحدة أيضاً في الشهر الماضي أن اثنين من أندر أنواع الفراشات في البلاد سجلا أعلى عدد لهما منذ بدء التسجيل عام 1976. وارتفع عدد الفراشات من نوع "بلاك هيرستريك" المُهدد بالانقراض بنسبة أكثر من 900 في المائة بينما زاد عدد الفراشات من نوع "لارج بلو" بنسبة 58 في المائة.

وقال ماثيو فريث المسؤول بمؤسسة لندن للحياة البرية: "في العام الماضي، شهدنا صيفاً حاراً جداً وفترات جفاف طويلة، وكان ذلك جيداً بشكل خاص لمجموعة من الفراشات، وهذا شيء يشهد بشكل ما على جهود مجموعة كاملة من المنظمات للحفاظ على الحياة البرية".

ومع ذلك لم تكن كل الأخبار سارة، إذ كشفت البيانات أن نحو ثلثي الأنواع، أي 36 من أصل 57 نوعاً، أظهرت انخفاضاً عاماً منذ عام 1976 مع تعرض 21 نوعاً لانخفاض طويل الأجل. ويتم جمع البيانات من قبل الآلاف من المتطوعين طوال فصل الصيف. وتمت مراقبة 2873 موقعاً في عام 2018.