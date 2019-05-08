والد يقتل رضيعه بسبب لعبة فيديو

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت السلطات الأميركية يوم الأحد الماضي ان رجلاً من كنتاكي وجهت إليه تهمة القتل، بسبب تسببه في وفاة ابنه البالغ من العمر سنة واحدة.

وقام الرجل بلكم وضرب ابنه الرضيع في رأسه، بعدما استشاط غضباً جراء خسارته لعبة فيديو.

وقالت إدارة شرطة مدينة لويفيل إن الأب القاتل واسمه انثوني تريس (26 عاماً) كان يراقب طفله بجواره، عندما غضب من خسارته للعبة فقام بأخذ جهاز التحكم في اللعب وضرب به الرضيع في رأسه.

وذكرت محطة " موجة تي في " في لويفيل أن تريس حاول ملاحقة الوضع بإسكات الطفل ونقله إلى المطبخ لكن أسقطه أرضاً.

وحاول إعطاء زجاجة حليب للطفل، دون جدوى، إذ لاحظ أن وضعه في غاية التدهور فاتصل برقم الطوارئ.

وذكرت المحطة أن الطفل كان مبدئياً في حالة خطيرة بالمستشفى، لكنه توفي متأثراً بجراحه بعد يومين.

وفي البدء واجه تريس اتهامات بالإساءة الجنائية للطفل من الدرجة الأولى، لكن تم رفع مستوى التهمة إلى القتل بعد وفاة الطفل