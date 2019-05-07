خطوات بسيطة تحمي الحياة الزوجية من الدمار

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وجه خبراء في العلاقات العامة وأخصائيون مجموعة من النصائح تتمثل بخطوات عملية تنأى بالحياة الزوجية عن المشاكل والخلافات وتقرب بين الأزواج للتمتع بحياة سعيدة خالية من الضغائن والتوتر وجاء على رأس تلك النصائح الابتعاد عن الحديث في أخطاء الماضي خصوصا الشائك منها والذي يتطلب وقتا طويلا للقضاء على آثاره.

وتوجه الخبراء الى المرأة بالقول: "إذا كان هناك خطأ ارتكبه زوجك في الماضي ولا تستطيعين الغفران له، عليكِ اتخاذ خطوات جادة لإصلاح ما فسد، عبر محادثات صريحة وصادقة، لبحث مشاعرك عما حدث، وكيف يمكن النجاة من هذه المشاعر السلبية التي تجتاحك".

ورأى الخبراء أن الصدق والأمانة كفيلان ببث روح إيجابية في العلاقة بيد أن الكذب من شانه تدمير العلاقة بين الزوجين إذ يبدأ الأمر ببعض الأكاذيب الصغيرة، الى أن تتراكم وتصبح حياة ملؤها الكذب وتقضي على كل ما يقرب بين الأشخاص.

ولم يغفل الباحثون تربية الأطفال حيث أشاروا الى هذا الأمر يمكن أن يكون وسيلة لتدمير الزواج، اذا ما تم الاتفاق بين الطرفين على أساليب موحدة للتربية.

ونصح الخبراء الزوجة بالتحدث الى زوجها عن الأهداف في تربية الأطفال، والمبادئ الرئيسة التي يجب احترامها وعدم كسرها، والعمل معا كفريق من أجل تربية الأبناء بأفضل صورة بعيدا عن أسماع الأطفال او اشراكهم فيها.