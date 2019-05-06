انخفاض مؤشر الوفيات في دبي بنسبة 19% خلال الربع الأول

المصدر: دبي - وام

انخفض مؤشر الوفيات لكل 100 ألف من السكان في إمارة دبي في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من العام الماضي حيث انخفضت الوفيات بين الربعين بنسبة 19% وحقق المؤشر 0,37% وكان المؤشر المستهدف 0,63%.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه القائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري بحضور مدير الإدارة العامة للمرور العميد سيف مهير المزروعي، ومدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد جمال الجلاف، ومدير الإدارة العامة للتميز والريادة العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، وعدد من مديري مراكز الشرطة، ومديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة للمرور وعدد من الضباط.

واستمع المري والحضور في بداية الاجتماع إلى شرح قدمه العميد سيف مهير المزروعي عن إحصائيات الحوادث والمخالفات المرورية وإحصائيات تقنيات الضبط والفعاليات المرورية ومعدلات الحوادث الخطرة وأوقات وأماكن وقوعها مقارنة بمعدلات عدد السكان من خلال عرض إحصائي.

وعزا العميد سيف المزروعي نسبة الانخفاض في مؤشر الوفيات نتيجة للحملات المرورية التي تنفذها الإدارة العامة للمرور وزيادة الوعي والثقافة المرورية لدى أفراد المجتمع واستيعابهم لقانون السير، والتزامهم بالقوانين واللوائح المرورية التي وضعت لسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وأطلع القائد العام لشرطة دبي - خلال الاجتماع - على إحصائيات الحوادث والمخالفات المرورية وإحصائيات تقنيات الضبط والفعاليات المرورية ومعدلات الحوادث الخطرة وأوقات وأماكن وقوعها .

ولفت العميد المزروعي إلى انخفاض المخالفات المرورية بنسبة 6% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من العام الماضي لاسيما المخالفات الخطرة التي كانت تتصدرت قائمة أسباب الحوادث القاتلة خلال الأعوام الماضية .

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور نظمت ثلاث حملات توعوية في الربع الأول من العام الجاري إلى جانب تنظيم مبادرة مجتمعية واحدة وتنفيذ 71 محاضرة توعوية بلغ عدد المستفيدين منها 26 ألف و497 مستفيدا.