"تويتر" في رمضان غير

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن خططه لشهر رمضان، مطلقا ثلاثة رموز تعبيرية جديدة بسبع لغات مختلفة، هي: العربية، والإنجليزية، والبهاسا، والإسبانية، والتركية، والهندية، والبنغالية، لتضفي روح رمضان على المحادثات.

ويظهر مه استخدام الوسوم العربية التالية، الرمز التعبيري للمسجد والهلال: #رمضان، و#رمضان_كريم، و#رمضان_مبارك.

ويمكن للمغردين إظهار الرموز التعبيرية لكوب من اللبن والمسبحة عند استخدام الوسوم العربية التالية: #إفطار، و#فطور، و#فطور_رمضان، و#إفطاراً_شهياً، و#إفطار_رمضان، و#سحور، و#سحور_رمضان.

وأخيراً، يمكن استخدام الوسوم العربية التالية لإظهار الرمز التعبيري لفانوس رمضان: #فانوس، و#فانوس_رمضان، و#فوانيس_رمضان، و#فوانيس.

وكانت أكثر الوسوم المستخدمة عن رمضان: #Quran (قرآن)، و#رمضان، و#ﷺ، و#قرآن، و#Ramadan (رمضان).