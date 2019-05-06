رئيسة وزراء نيوزيلندا تنفي زواجها من والد طفلتها

المصدر: ولينجتون -د ب أ

كشفت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن اليوم الاثنين عن سبب ارتدائها لخاتم الخطبة في الإصبع الأوسط.

وقالت أرديرن خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء: "لا أحاول إخفاء أخبارنا عن أي أحد ... إنه خاتم جدة كلارك ، وهو ببساطة لا يتناسب مع الإصبع الصحيح ، ولهذا السبب وضعته في الإصبع الأوسط".

وأضافت أرديرن (38 عاما) إنها وشريكها كلارك جيفورد، والد طفلتها نيف ، لم يضعا أي خطط لإقامة حفل زفاف.

وكان متحدث باسم أرديرن قد أكد يوم الجمعة أن السياسية قد ارتبطت بخطبة خلال عطلة عيد الفصح ، بعد أن رصد الصحفيون قطعة الحلي الجديدة.

وبينما قالت إنها أرادت الاحتفاظ بتفاصيل حول كيفية حدوث عرض الزواج لنفسها ، قالت إنه: "كلارك وأنا وعضو في دائرة الحماية الدبلوماسية نلم بالأمر تماما".

وأضافت أن هناك أيضا زوجان من السكان المحليين في ماهيا على الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية في نيوزيلندا ، في منطقة خليج هاوك ، حيث تعيش أسرة جيفورد .

يشار إلى أن جيفورد، وهو مقدم برنامج تلفزيوني عن صيد الأسماك، هو مقدم الرعاية الرئيسي لابنته نيف.

واحتل الزوجان عناوين الصحف على مستوى العالم عندما شوهد جيفورد مع نيف بينما كان عمرها ثلاثة أشهر خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بينما كانت أرديرن تلقي كلمتها.