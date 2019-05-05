رسمياً هذه المرة: لا تغسلوا الدجاج قبل طهيه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجه مركز أميركي معتمد، نصيحة "ذهبية" حول طريقة تحضير الدجاج بشكل صحي، بالتزامن مع تحذير خبراء صحة من غسل الدجاج، لأن ذلك قد يساعد على نشر بكتيريا قاتلة في مختلف أنحاء المطبخ.

وجاء التحذير من غسل الدجاج قبل طهية في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية في أميركا "سي دي سي" تقول:

"لا تغسلوا الدجاج النيئ، لأن ذلك قد ينشر الجراثيم منها للأغذية الأخرى أو الأواني في المطبخ".

وغالبا ما يكون لحم الدجاج النيئ ملوثا ببكتيريا ضارة، بالإضافة إلى السالمونيلا.

وأشعلت التغريدة نقاشا مكثفا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اقترح البعض أن يتم استبدال الماء بالخل والليمون في عملية التنظيف.

وردا على تلك التعليقات، نشر المركز لاحقا تغريدة أوضح فيها أنه: "يمكن قتل الجراثيم بالطهي الجيد وليس بغسل الدجاج. لا تتهاونوا بمسائل السلامة الغذائية".