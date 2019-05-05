طائر يعطل مشروعا لإنتاج 27 مليار طن من الفحم

صرفت حكومة ولاية كوينزلاند الهندية النظر في تنفيذ مشروع منجم فحم عملاق تابع لشركة "أداني" بسبب طائر أسترالي صغير مهدد بالانقراض، وذلك كما ذكر موقع "إنترناشيونال نيوز".​

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وأضاف الموقع أن حكومة الولاية ضحت بالمشروع العملاق من أجل الحفاظ على الطائر الصغير النادر، حيث أن حكومة الولاية التي تقع بها الشركة الهندية المتخصصة بالتعدين رفضت خطتها لحماية الطائر الذي يعرف باسم "الحسون ذو الرقبة السوداء" المهدد بالانقراض، خلال فترة تشييد المنجم الذي سيصل إنتاجه لـ27 مليار طن من الفحم.​

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واعتبرت حكومة الولاية الهندية "الخطة البيئية" التي قدمتها الشركة الهندية غير كافية للمحافظة على الطائر .​

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يذكر أن أعداد الطائر الذي يعيش في بعض الأجزاء من كوينزلاند بنسبة كبيرة ويبلغ طوله 10 سنتيمترات تناقصت حيث وصلت إلى 80% في العقود الأخيرة، لأسباب عديدة أبرزها التوسع العمراني وتنامي كثافة الحشائش ذات الأغصان الخشبية بالمناطق التي يقطنها.

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